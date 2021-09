Saturimetri, termoscanner e assistenti vocali dovrebbero aiutarci. E invece ci odiano

Sono un’animista: attribuisco uno spirito a ogni cosa. Secondo me gli oggetti hanno un’anima, un carattere, una personalità. Nello specifico, per me gli oggetti sono stronzi. Cascano, si rompono, non funzionano; e se dotati di spigoli – per esempio i mobili – ti vengono addosso e ti fanno male. Quelle degli spigoli sono sempre aggressioni molto vigliacche: ti colpiscono dove sei più fragile, cioè sul gomito, sulla rotula o sul mignolino del piede, e nei momenti in cui sei più vulnerabile, come quando barcolli dopo il quarto gin tonic o di notte quando ti alzi al buio per andare in bagno. Il fatto che gli oggetti siano definiti inanimati non è affatto una condizione ontologica, ma la linea adottata della difesa; a ben vedere, gli oggetti sono oggettivamente animati, e delle peggiori intenzioni. Per tutti questi motivi (e non solo: c’entra anche una certa mia inclinazione alla goffaggine) non ho mai avuto un buon rapporto con gli oggetti; fra questi, i più ostili sono sicuramente quelli tecnologici.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE