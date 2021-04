La rivolta anti tracking

C’è uno scontro di civiltà tra Facebook e Apple per i tuoi dati. Populisti e aziende vanno pazzi per le informazioni raccolte dai telefonini, ma per la prima volta si può dire a un Iphone di limitare ciò che le app sanno di noi

Apple ha fatto appena uscire un aggiornamento per il sistema operativo dei suoi telefoni – iOS 14.5 – e di solito è una cosa scontata. Questa volta però c’è una novità enorme e prima di spiegare di cosa si tratta è necessaria una precisazione: Apple non sta pagando in nessun modo questo articolo. La novità è che questa volta nell’aggiornamento c’è una funzione, l’App Tracking Transparency, che chiederà al proprietario del telefono se vuole oppure no permettere alle app di studiare il suo comportamento. Fino a oggi non era così.