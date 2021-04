Internet rischia di diventare una (enorme) casa editrice

Il modo in cui gli Stati Uniti regolamentano Big Tech non va (più) bene. Su questo repubblicani e democratici sono d’accordo. Da Joe Biden a Donald Trump, passando per gli esponenti del Gop più moderati di Trump e per i dem più radicali di Biden, tutti vogliono vedere abrogata, o almeno riformata, la sezione di una legge federale chiamata Section 230. Quelle incriminate sono poche righe del “Communications Decency Act” del 1996, ma si tratta di quelle poche righe che hanno consentito la libertà di parola su internet e la possibilità per Facebook, Google, Twitter, Wikipedia, Tripadvisor, Airbnb di esistere.

