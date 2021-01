Vent'anni di Wikipedia, l'enciclopedia online che ci ha aiutati e omologati

“Hello, world”. Con questo saluto, lunedì 15 gennaio 2001 apparve su Internet Wikipedia. “L'enciclopedia online più grande, che ha aiutato lettori di tutto il mondo a consultare contenuti liberamente accessibili (e in continuo miglioramento) su innumerevoli campi dello scibile umano”, come oggi si celebra, tiene molto a sottolineare questo suo carattere libertario e dal basso. Proprio questa caratteristica le ha risparmiato di trovarsi in questo momento sui banchi degli accusati da parte degli Antitrust sia degli Stati Uniti che della Unione europea, come sta accadendo invece ad altri giganti iconici della epopea di Internet tipo Facebook, Twitter, Google, Microsoft o Amazon.

