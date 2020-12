Pornhub senza veli

Se internet fosse un iceberg, la parte sopra alla superficie dell’acqua sarebbe fatta del nostro utilizzo quotidiano della rete; tutto il resto, la parte sott’acqua, sarebbe il porno. Che la pornografia online abbia rivoluzionato l’industria del sesso non è una novità: chiunque può filmare quel che vuole o che gli piace e metterlo online, ed è un po’ come quando abbiamo detto che Instagram ha cambiato il mondo della fotografia e Twitter quello del giornalismo. Ma mentre ci siamo interrogati a lungo su questi ultimi due – soprattutto sul ruolo dei social e delle piattaforme online nella diffusione di notizie o di messaggi sbagliati – e le istituzioni internazionali hanno cercato di responsabilizzare non solo gli utenti, ma anche e soprattutto i gestori delle piattaforme online, con il porno non è successo. Quello che Google è per le ricerche su internet e Facebook è per i social (se restiamo naturalmente nelle categorie del mondo occidentale), nell’industria della pornografia si chiama MindGeek: un’oscura e fumosa società con sede in Lussemburgo che ha di fatto il monopolio del sesso online, perché possiede tutti i siti con più traffico al mondo, tra cui PornHub, YouPorn e RedTube. Di MindGeek si parla da anni, ma nessuno aveva mai nemmeno saputo il nome del milionario che la possiede: è “un uomo d’affari che si chiama Bernard Bergemar”. Il suo nome l’ha pubblicato per la prima volta il Financial Times la scorsa settimana, in un’inchiesta importante dove la giornalista Patricia Nilsson scrive che il “Mark Zuckerberg del porno” è praticamente un fantasma, anche online.

