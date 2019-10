L'uomo che fa volare la carta

Come si costruisce un perfetto aeroplanino di carta? John Collins, “The Paper Airplane Guy”, ha trasformato la sua passione in una vera e propria “professione”. Ospite della Maker Faire di Roma, ci racconta la sua passione che, fin da piccolo, lo ha spinto a cercare di capire cosa fa volare uccelli e aeroplani. Un lungo viaggio nella conoscenza che lo ha accompagnato fino a oggi e in cui si mescolano fisica, arte e design.