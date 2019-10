Qual è il suono della tecnologia?

Alla Maker Faire suono la tecnologia. Dal basso che si illumina facilitando l'apprendimento dello strumento (un'idea del software architect Michele Seraglio), alla tastiera modulare monottava che può essere trasportata in uno zainetto (ce la racconta Catello Esposito che con altri ha lavorato al progetto di “Ottavia”), fino al mondo dell'intelligenza artificiale applicata alla musica. Una suggestione, quest'ultima, portata avanti da un musicista e compositore, Alex Braga, che porta in tour il suo progetto A-Mint. Sono solo alcune delle idee in mostra all'evento che chiude domani, 20 ottobre.