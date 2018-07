Il principio di responsabilità di Facebook

Uno dei problemi principali nel rapporto tra le piattaforme digitali e i loro utenti – problema che poi sfocia nella crisi delle fake news e in molte altre – è il rifiuto delle responsabilità. Facebook in particolare ospita articoli e commenti come il sito di una testata giornalistica, influenza l’opinione pubblica come un canale televisivo, è diventato il principale mezzo di informazione per centinaia di milioni di persone in tutto il mondo ma si rifiuta strenuamente di essere considerato una...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.