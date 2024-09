Daniele De Rossi è stato esonerato dalla Roma

L'allenatore aveva sostituito Mourinho nel gennaio scorso. "Decisione adottata nell'interesse della squadra"

Daniele De Rossi non è più l'allenatore della Roma. Lo ha comunicato la stessa società giallorossa con una nota ufficiale. "La decisione del club è adottata nell’interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio", recita il documento. De Rossi, campione del mondo con l'Italia ai Mondiali del 2006 e uno dei giocatori più noti della storia della Roma, era tornato nella capitale a gennaio per sostituire José Mourinho, anch'egli all'epoca esonerato dalla società. "A Daniele, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione", ha spiegato ancora la Roma.

De Rossi da allenatore della Roma aveva raccolto un sesto posto alla fine dello scorso campionato, raggiungendo le semifinali di Europa League. L'inizio di questa stagione era stato molto deludente, con soli tre punti raccolti in quattro partite.

Letture d'archivio