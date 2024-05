Superga, il Grande Torino e una piccola biblioteca granata

Il 4 maggio è un giorno difficile da spiegare a chi non è tifoso del Toro e i libri possono essere un buon modo per provarci. I granata, d’altra parte, hanno un rapporto speciale con i libri: di fronte allo storico troncone della tribuna originaria dello stadio Filadelfia di Torino, il tempio del popolo granata, c’è un piccolo locale commerciale. Per decenni è stato occupato da Vincenzo Bevilacqua, un artigiano arrivato a Torino da Melfi il 6 maggio 1949, due giorni dopo la tragedia di Superga, e diventato il “calzolaio del Toro”. Oggi la sua bottega è diventata la sede della “Biblioteca granata” a cura dell’associazione ToroMio. Poco meno di 400 libri, numero inevitabilmente destinato a crescere, che parlano del Toro e della sua storia, tutti consultabili e divisi in quattordici categorie a testimonianza che il Torino è la squadra più letteraria del mondo. Gli scaffali della “Biblioteca Granata” si sono recentemente arricchiti di due saggi: il primo è di Stefano Radice, Solo il fato li vinse. Memorie e rappresentazioni del Grande Torino 1949-2024 (Urbone Publishing, 2024). Chi ha il diritto di rivendicare l’esclusività del ricordo? I familiari dei giocatori, dei giornalisti e degli avieri caduti a Superga? La società del Torino, o la città di Torino? I tifosi del Toro o tutti gli sportivi italiani? Chi ha vissuto la tragedia o chi ha dovuto portarne il peso? Cosa è rimasto oggi del ricordo di un avvenimento di cui per ragioni anagrafiche i testimoni diretti sono sempre meno, in un mondo iperconnesso e bulimico di emozioni? Questo volume vuole rispondere a queste e a tante altre domande e Radice lo divide in due parti, la prima tutta dedicata al contesto storico, quel “paese in cerca di eroi” del dopoguerra, all’incidente di Superga, al lutto e al cordoglio di una città e di una nazione. La seconda parte è un’interessante analisi della nascita del “culto” granata e di una sua rilettura nel presente e nel recente passato, nei pochi momenti post-Superga in cui il Toro ha rialzato la testa.



