La Premier League pensa al salary cap

In Inghilterra il limite alla spesa dei club potrebbe essere presto realtà. I club, a eccezione di City, United e Aston Villa (mentre il Chelsea si è astenuto) hanno dato il via libera al provvedimento, che ora dovrà essere definito nei dettagli. Ecco come potrebbe funzionare

Il salary cap è pronto a diventare realtà in Premier League. Nei giorni scorsi i club inglesi hanno dato un prima via libera all’introduzione di un tetto massimo di spesa, anche se non all’unanimità: Manchester City, Manchester United e Aston Villa si sono dichiarate contrarie nel corso dell’ultima assemblea, mentre il Chelsea si è astenuto. Tuttavia, la strada sembra segnata e la decisione definitiva sarà presa dalla prossima assemblea in programma a giugno.