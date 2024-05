L'Europa chiama l'Italia del volley: è la resa dei conti

Europa chiama Italia. La pallavolo è alla resa dei conti. Domenica, ad Antalya in Turchia, si chiuderà la stagione di club con la sfida più attesa dell’anno: la finale di Champions League. Archiviati gli scudetti lo scorso fine settimana (Perugia si è aggiudicato quello maschile e Conegliano il sesto consecutivo nel femminile) uomini e donne si giocano l’ultimo atto della stagione, la conquista dell’Europa. Tre squadre italiane su quattro si contendono il trofeo più importante del continente, certificando che il volley azzurro è in ottima salute. Si parte con la sfida tra Trento e i polacchi dello Jastrzebski (ore 16) e si chiude con l’attesissimo derby tutto italiano tra Conegliano e Milano (ore 19). Vincere con entrambe non solo è possibile, ma l’ultima doppietta risale al 2019, a Berlino. Quando ad alzare la coppa ci pensarono Novara e Civitanova. Curiosità: a Novara quell’anno giocava Egonu e l’avversario delle piemontesi era Conegliano. Nel frattempo Conegliano è sempre là ed Egonu di Champions ne ha vinte tre, segno che questa sfida le è particolarmente cara.



