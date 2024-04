A Parigi una grande Italia da 47 medaglie, forse

A Parigi 2024, alla sua prima Olimpiade nella sua stagione più brillante di sempre, Jannik Sinner non vincerà la medaglia d’oro. Dovrà “accontentarsi” dell’argento. La conquisterà, invece, Sofia Raffaeli nella ginnastica ritmica, così come i fiorettisti Tommaso Marini e Alice Volpi che, oltre all’oro individuale, porterà a casa anche quello a squadre bissando la doppietta dei Mondiali di Milano 2023. Chiariamo subito, non siamo impazziti e non stiamo sparando nel mucchio. A poco meno di cento giorni dall’apertura dell’Olimpiade numero 33 della storia moderna, Gracenote – la società di Nielsen specializzata nell’analisi dei dati – ha diffuso le sue previsioni di medaglia. E, secondo le stime, l’Italia migliorerà il primato di Tokyo 2020 e aggiungerà altri sette podi ai 40 ottenuti in Giappone.

