L'addio al basket di Rajon Rondo, genio degli assist di due mondi

L’ha annunciato alla vigilia dei playoff, il suo mare e il suo meglio. A 38 anni, dopo 16 di basket giocato e 7.584 assist – 15esimo di sempre in Nba – Rajon Rondo dice stop. “Fine della corsa. Ora preferisco passare il tempo coi miei figli: ho guadagnato abbastanza per occuparmi di loro”. In realtà la sua ultima partita risale addirittura al 16 aprile 2022, con la maglia dei Cleveland Cavaliers. Nel frattempo il playmaker è rimasto in attesa di una nuova chiamata che non è arrivata. Aveva già dato tutto, in quasi mille gare da professionista, vincendo due anelli da antologia. Quello del decollo e quello della maturità, con le franchigie più titolate della lega: i Boston Celtics (2008) e Los Angeles Lakers (2020). Nessun altro giocatore ci è mai riuscito. E già questo farebbe di Rondo un fuoriclasse.

