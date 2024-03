Perché lo scontro Bagnaia-Marquez era ampiamente previsto

Che prima o poi sarebbe finita così, con Bagnaia e Marquez a rotolarsi insieme nella sabbia come due lottatori, non era neppure quotato. Quando l’otto volte campione del mondo è entrato a far parte della famiglia Ducati, ingaggiato dal Team Gresini, il campanello d’allarme è suonato immediatamente. E alla seconda gara della stagione eccoli lì nella sabbia, mentre là davanti Jorge Martin se la ride e fugge via in testa al campionato. A tre giri dalla bandiera a scacchi sventolata da Jose Mourinho, Bagnaia e Marquez si sono presi a sportellate mentre lottavano per il quinto posto, non per la vittoria. Un incidente di gara, senza cattiveria da parte di uno o dell’altro, ma un inevitabile innesco di polemica destinato a trascinarsi fino alla fine di un campionato appena cominciato. Sono stati convocati tutti e due in direzione di gara. Ognuno ha dato la sua versione, vedendo naturalmente più responsabilità nell’avversario. I commissari non hanno preso provvedimenti. “Ci mancava anche mi dessero la colpa… ”, ha detto Pecco arrabbiato più che altro perché in gara non è riuscito a spingere come avrebbe voluto e alla fine si è trovato immischiato con Marquez. Si intuisce che per lui le colpe sono più di Marquez che sue, ma non alza la voce. Nasconde la rabbia dietro ad un sorriso beffardo. “Li capisco, ma non li giustifico. Con la loro esperienza potevamo evitare”, ha commentato Claudio Domenicali, il ceo di Ducati.. La caduta ha comunque un peso in classifica dove Pecco aveva perso punti importanti sbagliando nei giri finali della sprint race. Dopo due weekend ha 23 punti di distacco da Martin, ma per uno che ha vinto il suo primo titolo recuperando un centinaio di punti cosa volete che sia.

