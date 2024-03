Formula 1: in Arabia Saudita è di nuovo doppietta Red Bull

Verstappen primo, Perez secondo. A Jeddah non succede quasi nulla: il dominio austro-thailandese spaventa nella misura in cui il fattore spettacolo delle gare rischia di essere eliminato. Per la Ferrari due segnali di speranza

Ci sono due dati in casa Ferrari che possono far sorridere in un nuovo weekend targato Red Bull. Il primo è il settimo posto di Oliver Bearman, il secondo è il giro veloce preso da Leclerc all’ultima tornata. Il ragazzino quasi 19enne ha fatto una gara splendida, in barba all’inesperienza e al fatto di sapere che negli ultimi giri gli stavano dando la caccia Lando Norris e Lewis Hamilton (che potrebbe essere suo padre). La Ferrari scopre, evidentemente suo malgrado visto il problema di salute occorso a Sainz, che un prodotto della sua Academy è già pronto per stare in pista con i “grandi”.