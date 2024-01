Ivan Ilic è un giudice

Il centrocampista serbo del Torino si è seduto sulla scranna e ha iniziato a decidere cosa è giusto e sbagliato per compagni e avversari. Il suo peso nel buon momento della squadra di Ivan Juric

Ivan Ilic è nome letterario, tolstojano. L’Ivan Ilic di Lev Tolstoj era russo e giudice, l’Ivan Ilic di Ivan Juric è serbo e centrocampista. Eppure anche lui, il serbo e centrocampista, applica e impone la legge come l’altro, il russo e giudice. È diversa solo la legge. Non di stato, ma di campo, sebbene anche qui la differenza tra campo e stato nel Torino di Ivan Juric non è poi così accentuata.

Ivan Ilic non veste la toga, ma in campo si siede sulla scranna e decide, secondo le sue regole, cosa è giusto o sbagliato per compagni e avversari. Occupa il centro del campo e lì in mezzo insegue, pressa, s’accaparra palloni e speranze e poi detta la sua volontà, amministrando i tempi e ambizioni. Lì in mezzo al campo è un po’ fabbro e un po’ artista, raccoglie legna e poi va di scalpello e cesello.

Ivan Ilic, quello serbo e centrocampista, non ha dolori o malumori come l’altro, quello russo e giudice, non è preda di un malessere esistenziale a causa della sua vita convenzionale e artificiale. Non ha tempo per tutto questo. Deve correre, molto, e trasformare le azioni, trasformando ogni volta se stesso. C’è un solo Ivan Ilic eppure sembrano tanti. E sembrano tanti perché appare sempre nelle azioni del Torino di Ivan Juric, anche in posizioni lontane da quella che dovrebbe essere sua per competenza. Si è trasformato, con il tempo, in un perfetto rappresentante ed esecutore di quel calcio a tutto campo, intenso e snervante, che chi dirige i fili dalla panchina vuole. Due manopole, dieci fili, uno solo reciso, perché non serve, quello che doveva arrivare sino a Ivan Ilic.

Il tempo ha la capacità di trasformare fiori in frutti, cellule in vita, assenze in presenze. Ivan Ilic si è presentato alla Serie A come calciatore con più assenze che presenze nei novanta minuti di una partita. All’Hellas Verona, stagione 2020-2021, si eclissava, poi ritornava al centro della scena per sparire ancora improvvisamente. Pure al Torino all’inizio andava così.

I momenti di assenza di Ivan Ilic erano tanti, mai definitivi, però stranianti. Perché quando si riappropriava del proscenio quelle assenze diventavano ancor più evidenti. Chissà cosa potrebbe fare se fosse solo più continuo, si chiedevano in tanti. Le risposte stanno iniziando a venire, ad apparire.

Quando apparve in Italia, dopo poco tempo, la domanda era ghiotta, chiesero a Ivan Ilic, quello serbo e centrocampista, se avesse mai letto il racconto di Lev Tolstoj sul suo omologo, ma russo e giudice. Lui disse di no, ma che l’avrebbe fatto. Mesi dopo, l’Ivan Ilic serbo e centrocampista, disse che aveva colmato la lacuna e che però non voleva fare la fine dell’Ivan Ilic russo e giudice. Aggiunse, “preferirei essere Tolstoj che il suo personaggio”. Meglio scrivere che morire, essere colui che crea e non colui che subisce la creazione. Gli manca ancora un po’ di strada, ma anche lui ha iniziato a scrivere il suo racconto. Un’autobiografia calcistica, “In vita di Ivan Ilic”, serbo e calciatore.

