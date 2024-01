Il colpo del canguro di Patterson

Anche quella mattina, come tante altre nella sua vita di atleta e campione, aveva messo in valigia gli attrezzi del perdente. Nella testa della gente il campione del mondo dei pesi massimi è un uomo al di sopra delle paure, un eroe d’altri tempi capace di salire su un ring mezzo nudo e prendere a cazzotti un suo simile. Il campione del mondo dei pesi massimi, per definizione, non può avere paura. È un sentimento riservato ad altri. Floyd Patterson campione lo era diventato molto presto, pure troppo. Ma d’altronde questo ragazzo di Waco (Carolina del Nord) era abituato a fare tutto in fretta. Come alle Olimpiadi di Helsinki 1952. Medaglia d’oro nei pesi medi a soli 17 anni. Pesi medi? Floyd era un medio naturale, un metro e 80 in altezza (negli anni ’50 del secolo scorso era una buona statura, oggi è il minimo sindacale) e un’ottantina di kg. Agile, molto, veloce, pure, senza un colpo pesante. Ma con un gancio sinistro ribattezzato come il “colpo del canguro”. Floyd lo tirava così carico di spinta e ambizione che si prendeva sempre il rischio di mancare il bersaglio e finire fuori equilibrio volando oltre le corde atterrando sulle ginocchia dei cronisti in prima fila. Ma se il colpo fosse andato a segno diventavano dolori per l’altro. Sognava questo, Floyd, prima di incrociare il suo carnefice. Resistere alla sua forza bruta per qualche round, sfruttare la di lui scarsa preparazione fisica e una volta visto l’orso stanco ecco il colpo del canguro a far giustizia della diversa taglia. Sogni, immagini che si affastellano nella mente del campione mentre riempie la sua valigia da perdente.

