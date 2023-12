Vasseur e la Ferrari del futuro

“Fred è ancora vivo, il che è una buona notizia”. Fred Vasseur comincia con una battuta la sua chiacchierata di fine anno in casa Ferrari. “E’ stata una sfida difficile, sono arrivato solo quattro settimane prima che cominciasse il campionato in Bahrain. Adesso sono in una situazione molto più confortevole ho potuto capire meglio tutto. Persone, sistema, infrastrutture e sono sicuro che faremo meglio dello scorso anno. Nell’ultima parte della stagione siamo andati bene anche se non è mai abbastanza e non dobbiamo fermarci”. Fare peggio, in effetti sarebbe difficile. Vedremo il 13 febbraio, giorno scelto per presentare la nuova monoposto.

