Quanto pesa Napoli-Inter

Abituati a immaginare i calciatori come entità aride e senza cuore, finiamo per sorprenderci quando ci sbattono in faccia una goccia di umanità. Nell’abbraccio di Khvicha Kvaratskhelia a Walter Mazzarri, in un bacio che sembra quello di un figlio grato a un padre paziente, abbiamo riscoperto quant’è importante il fattore umano anche nelle dinamiche di atleti impegnati a rincorrere e calciare un pallone. Un aspetto tutt’altro che secondario, che il meraviglioso Napoli campione d’Italia agli ordini di Spalletti aveva perso all’improvviso con l’approdo di Garcia: le partite degli azzurri erano diventate un costante “ufficio facce”, passatempo carissimo a Beppe Viola ed Enzo Jannacci, fuoriclasse anche nell’immaginare tutto ciò che si nascondeva dietro al volto di questo o quell’avventore del bar Gattullo. Bastava guardarli, i giocatori del Napoli, per capire che c’era qualcosa che non andava: a turno, praticamente tutti avevano manifestato un malcontento che adesso pare evaporato. Anche nella notte di Madrid, a tratti bella, a tratti disgraziata, abbiamo toccato con mano un Napoli vivo e vegeto, pulsante, che proverà a combattere fino all’ultimo istante per tenere sul petto quel triangolino tricolore che mancava da troppo tempo per rinunciarvi a cuor leggero.

