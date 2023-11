Benedetta Pilato, nuotatrice fuori sede

Benedetta Pilato è una fuorisede. Dopo aver compiuto 18 anni e aver superato l’esame di maturità, a settembre ha lasciato casa sua, Taranto, e si è trasferita a Torino. Studia Biologia all’università, vive da sola, fa la spesa, cucina. Benedetta Pilato, però, non è una fuorisede come centinaia di migliaia di altri ragazzi e ragazze, con la stanza condivisa e il pacco da giù: è una delle nuotatrici più forti d’Italia, ex campionessa ed ex primatista del mondo, e la prossima settimana, da martedì 28 a giovedì 30 novembre, ai Campionati italiani in vasca lunga di Riccione, proverà a qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi 2024. Sarà già un momento decisivo della sua stagione. Qualche giorno fa, durante la diretta del Trofeo Nico Sapio, il commentatore tecnico di RaiSport Luca Sacchi ha ricordato una grande verità: “A Riccione Benedetta si può qualificare per l’Olimpiade, ma soprattutto, in una gara come la sua, può essere eliminata per sempre da questa Olimpiade”. È un’ipotesi remota, ma non si può escludere a priori: ai Giochi la sua unica carta individuale sono i 100 rana, i 50 non fanno parte del programma olimpico, e il tempo di qualificazione fissato dalla federazione italiana è di 1’06’’00. Se le sue avversarie Arianna Castiglioni, Martina Carraro e Lisa Angiolini nuotassero tutte sul livello dei loro primati personali, scenderebbero tutte sotto il tempo richiesto. E a quel punto, per andare a Parigi, sarà necessario toccare la piastra d’arrivo al primo o al secondo posto.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE