Siamo seri, la terza maglia del Milan è uno scherzo

È il weekend in cui ricomincia la Serie A, e mi dispiace per voi. Neppure una cantina piena di brandy o dieci giri di pinte pagate al pub potrebbero farmi superare un trauma del genere. Noto che la disperazione (o l’astinenza?) ha portato i giornali sportivi italiani a dare notizia dei risultati delle partite del campionato saudita, mentre dalle parti di Riad hanno preso sul serio Paolo Condò e chiedono all’Uefa una wild card per partecipare alla Champions League (date a Ceferin il tempo di fare due calcoli col commercialista e arriverà il “sì”, scommettiamo?). Ho sempre pensato che l’inferno fosse un posto orrendo, ma nulla in confronto a questo. Le squadre europee che vendono a peso d’oro i propri bidoni ai sauditi e con quei soldi rafforzano la propria rosa non hanno ancora capito che in questo modo avallano il “caro prezzi” imposto da re Salman, e che l’anno prossimo i soldi spesi oggi per un Frattesi non basteranno per comprare la maglietta di Pinsoglio. E a proposito di magliette, voglio brindare (con acqua minerale) agli stilisti del Milan per la terza maglia dei rossoneri, svelata giusto in tempo per scriverne in questa rubrica (grazie). Una maglia color vomito di unicorno che “celebra la cultura dell’inclusività e della diversity” e presentata da quattro modelli più fluidi di un editoriale della Stampa. Piacerà in Arabia Saudita, immagino.

