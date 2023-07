Tenerezze, segreti, progetti. L'altra faccia di nonno Ferrari

Antonella, figlia di Piero, racconta: “Non era burbero come raccontano, mi ha pure fatto guidare a 12 anni e ...”

“Ho incominciato a guidare a dodici anni” esclama Antonella, ricordandosi di quando, piccola e con indomabili capelli biondi al vento, sfrecciava con il go-kart regalatole dal nonno, Enzo Ferrari, sul circuito di Fiorano in mezzo al quale, quel mitico nonno aveva uno dei suoi uffici preferiti. Antonella guidava veloce sulla pista, chi la guardava dai box commentava “ha sangue rosso Ferrari” e dalla tribuna gli occhi attenti e divertiti, scrutavano ogni suo movimento. “Di certo il go-kart non è un regalo da femmina” si diceva in famiglia, ma “la velocità mi piace tuttora” racconta divertita.