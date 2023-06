L'arbitro Marciniak dirigerà la finale di Champions nonostante il pasticcio della Uefa

Il suo arbitraggio era stato messo a rischio perché il polacco è stato visto alla manifestazione di partito di estrema destra. Ma è o non è uno dei migliori del mondo? Ha diretto bene o no la finale del Mondiale in Qatar? Se la risposta è sì, di che cavolo stiamo parlando

Nel weekend del derby di Manchester in finale di FA Cup ho preparato una scorta di birra e brandy per vedere più lucidamente se è vero che lo United non ha speranza contro un City ormai perfetto, lanciato verso un treble storico e soprattutto la vittoria della finale di Champions League contro l’Inter. So però che, per quanto alcol possa ingerire, non sarò mai così ubriaco come la giustizia sportiva italiana, capace di un capolavoro nonsense prima penalizzando la Juventus per un reato meno dimostrabile del sesso degli angeli e poi – terrorizzata da un ricorso che avrebbe ribaltato tutto – dando alla società bianconera una pacca sulla spalla per una serie di reati dimostrabili e dimostrati ben più gravi. Contenti loro, scontenti tutti.