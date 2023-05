La difficoltà di accettare che anche LeBron James si dovrà ritirare

Dopo l'ultima sconfitta in finale di Conference contro Denver, il cestista ha detto che "ho molto su cui pensare, a livello personale e sul mio futuro come giocatore", Il campione dei Losa Angeles Lakers ha 38 anni, una buona età per dire addio al basket. Eppure la speranza è sempre la solita: rivederlo ancora in campo

Non dovrebbe suonare così strano, quando un 38enne dopo l’ultima gara della stagione lascia intendere di non essere certo di andare avanti. Non dovrebbe, eppure con LeBron James è strano. Perché è stata la prima volta in vent’anni di carriera in cui gli abbiamo sentito affrontare l’argomento, e forse perché nessuno nel mondo Nba si è davvero preparato al suo ritiro. Non nell’immediato almeno.