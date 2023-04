Sugli stadi, potere ai privati: cosa può insegnare all'Italia il piano del Barcellona per rinnovare il Camp Nou

Il club ha annunciato di aver ottenuto da un consorzio di venti investitori un finanziamento da 1,45 miliardi di euro per i lavori di ristrutturazione dell'impianto sportivo. I precedenti di Spotify e della King League e i problemi politici che restano da affrontare

“Correremo qualche rischio, ma saranno rischi calcolati”. Lo scorso 8 agosto il presidente del Barcellona Joan Laporta annunciava la spericolata manovra finanziaria del club, deciso a tamponare un mastodontico rosso di bilancio da 1,3 miliardi di euro cedendo in anticipo a un fondo americano robuste percentuali (tra il 20 e il 25 per cento) dei diritti tv dei prossimi 25 anni: con quel denaro era riuscito a finanziarsi gli acquisti di Lewandowski, Kessié, Raphinha, Koundé, tutti più o meno decisivi per il 27esimo titolo nazionale, aritmetico tra qualche settimana.