Conti in rosso e giustizia sportiva: tutti i guai dei club che lanciarono la Superlega

A eccezione del Real Madrid, le squadre che tentarono maldestramente di affrancarsi dall'Uefa non se la passano affatto bene. Una situazione che indica una volta come calcio d’élite abbia bisogno di una urgente riorganizzazione e di un ripensamento economico

Due anni fa, dodici club europei, tra i più blasonati, hanno provato a rovesciare la governance del calcio europeo proponendo la fondazione della Super League: 20 squadre, 15 per diritto e solo 5 attraverso la qualificazione. Un sistema chiuso ed elitario che scatenò le reazioni veementi di tifosi e politica. Un accordo svelato dallo scoop del giornalista Tariq Panja sul New York Times. Accordo che all’assemblea di Lega di Serie A era già stato presentato prima delle rivelazioni mediatiche. Scoop che provocò ovviamente l’ira di Aleksander Ceferin, presidente dell’Uefa, scrigno delle coppe europee, contro i club ‘ribelli’ e, in particolare, contro Andrea Agnelli considerato il capo progetto. Progetto organizzato e comunicato nel peggiore dei modi, con strascichi legali fra tribunali spagnoli e Corte di giustizia europea.