Il mito del presidente superuomo

Da Cellino, che li usa come gelati, da mangiare e buttare lo stecco. A Bandecchi che per niente al mondo si vuole staccare da Lucarelli. Allenatori fatti girare come bambole sulle giostre

La vita è un fatto privo di senso, si nasce, si respira, si muore. Perché? Boh, se lo sapessi probabilmente starei su un piedistallo, saecula saeculorum e tutti mi guarderebbero dal basso. E invece anch’io sono come voi, lettori/peccatori, costretto a vivere le bassezze quotidiane con il sadico privilegio di poterle anche commentare. Per esempio, che cosa succede nella testa di certi presidenti quando fanno girare gli allenatori sulle giostre, trattandoli come bambole, come stupide bambole con cui giocare?