Il caso della cessione di Zaniolo all'estero è un guaio per l'Italia

Talenti in fuga, squadre poco attrattive e il rischio di essere la serie B dell’Europa. La vendita del centrocampista al Galatasary è l'ennesima spia di un problema più grande del calcio italiano, che continua a sprecare denaro, tempo e opportunità

"Far finta di essere un uomo con grande energia, che va a realizzarsi in India o in Turchia…”. È improbabile che l’ex romanista Nicolò Zaniolo ascolti Giorgio Gaber, eppure era già tutto previsto, con regolarità sconsolante: una parabola arbasiniana che nel giro di tre-quattro anni derubrica le “brillanti promesse” del nostro calcio a “soliti stronzi”, ma senza l’agnizione finale di essere riconosciuti “venerabili maestri”.