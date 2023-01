Allenare l'azzurro. Metti una mattina con Mancini, De Giorgi, Campagna e Pozzecco

Metti insieme su un palco Roberto Mancini, Ferdinando De Giorgi, Sandro Campagna e Gianmarco Pozzecco, i commissari tecnici di calcio, pallavolo, pallanuoto e basket e avrai una mattinata di parole interessanti per chi ama lo sport e la maglia azzurra. Da un’idea geniale di Gianni Petrucci è nato “Allenare l’Azzurro”, un talk gestito con sapienza da Carlo Mornati, segretario generale del Coni che ci ha fatti viaggiare per un’ora e mezza sulle panchine di quattro nazionali che negli ultimi 20 anni hanno raccolto 24 medaglie tra Europei, Mondiali e Olimpiadi (8 ori, 10 argenti e 6 bronzi), ossia il 29% dei podi assegnati che ha fatto dell’Italia la terza nazione in Europa (dietro a Spagna e Serbia). La medaglia di squadra, purtroppo, è quello che ci è mancato a Rio perché, come ha sottolineato Malagò: “Non vengono considerate di squadra due medaglie che invece nascono dalla squadra come il quartetto del ciclismo o l’otto del canottaggio”. Il presidente del Coni ha anche aggiunto: “Se non arrivano politiche massicce e mirate è impossibile fare questi risultati nell'arco di un paio di decenni. Bisogna invertire questo trend. Possiamo con due mezzi: il primo è la competenza, il secondo è il nostro modello molto invidiato, ma che è sotto attacco. Non si deve intervenire su quello che, dati alla mano, è impossibile ripetere certi risultati", provocando l’immediata risposta del ministro Abodi: “Giovanni, non credo che il mondo dello sport sia sotto attacco. Credo che a volte è nemico di sé stesso. Richiamo tre concetti che sono un cardine: lealtà, correttezza e probità. Se non rispettiamo questi principi non diamo un senso logico e morale alla nostra autonomia. Riscopriamo i valori della maglia azzurra, promuoviamoli a livello scolastico. Talvolta l'obiettivo è la supremazia sportiva. Per quanto mi riguarda l'obiettivo quotidiano è la supremazia dei valori”. Insomma, quella che doveva essere una celebrazione della maglia azzurra, è cominciata così, con un bel botta e risposta che non è l’esempio perfetto del “fare squadra”. Che volete farci. Sfruttano ogni occasione per marcare il territorio.

