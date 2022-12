I Mondiali di nuoto in vasca corta di Melbourne sono il festival delle staffette

Chi l’ha detto che il nuoto è uno sport individuale? Nel programma dei Mondiali in vasca corta che si stanno disputando in questi giorni a Melbourne ci sono infatti ben 12 staffette. Le staffette sono il termometro di un movimento, determinano il valore e la profondità di una nazione, e l’Italia – che a due giorni dalla fine del Mondiale è terza nel medagliere dietro Stati Uniti e Australia – finora con gli uomini è salita sul podio in tutte le staffette a cui ha partecipato: oro e record del mondo con la 4x100 stile libero, argento nella 4x50 stile libero, bronzo con la 4x200 stile libero di oggi (Matteo Ciampi, Thomas Ceccon, Alberto Razzetti e Paolo Conte Bonin, record italiano di 6’49’’63). Tutti vogliono fare le staffette: si è creato un circolo virtuoso. Sapendo che c’era la possibilità di realizzare qualcosa di importante, il primo giorno Ceccon ha rinunciato ai 100 dorso (di cui è campione e primatista mondiale in vasca lunga) per chiudere la 4x100 stile libero; l’esordiente Conte Bonin è stato portato in Australia solo per le staffette, e il suo contributo è stato fondamentale.

