È oro nel cross. Gaia Sabbatini corre veloce anche nel fango

Nell’atletica italiana che ha cambiato marcia dopo il miracolo di Tokyo 2021, Gaia Sabbatini si è ritagliata due ruoli speciali: fenomeno dei social (oltre 306.000 follower su Instagram) e regina delle emozioni. Che vinca (spesso) o perda (qualche volta) è difficile sottrarsi all’impatto emotivo che la 23enne mezzofondista teramana delle Fiamme Azzurre, con quella grinta esplosiva che esalta i lineamenti del volto sempre perfettamente curato, riesce a trasmettere. È successo anche agli ultimi Europei di cross a Venaria Reale, alle porte di Torino dove, su un percorso durissimo di salite e fango, l’azzurra ha guidato all’oro continentale la staffetta azzurra in cui Pietro Arese, Federica Del Buono e Yassin Bouih avevano condotto praticamente in testa le precedenti tre frazioni. E quell’abbraccio dopo il traguardo in cui i quattro azzurri, sotto l’occhio delle telecamere, sembravano non volersi risollevare più dal fango è diventata la raffigurazione plastica della gioia azzurra, completata da un altro oro (Nadia Battocletti fra le Under 23) e dai due argenti a squadre.

