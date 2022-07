La maledizione olimpica sull'atletica azzurra e la sfida dei Mondiali

L’Olympic Stadium di Stoccolma, un monumento allo sport con 110 anni di storia che ha ospitato l’ultima tappa pre-mondiale della Diamond League, aveva già cominciato a riempirsi quando nel pomeriggio del 30 giugno è arrivata la notizia della rinuncia di Marcell Jacobs per il vecchio risentimento al bicipite sinistro. Con Paolo Camossi, allenatore del campione più atteso della stagione in tutto il mondo, avevamo atteso invano sugli spalti la risonanza che i medici svedesi non sono riusciti ad assicurare, prima della partenza per il ritiro di Beaverton, la base Nike nell’Oregon: Jacobs è volato verso l’ignoto.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE