Lorenzo Mora vuole uscire dalla vasca corta e prendersi anche la lunga

Ai Mondiali di nuoto in vasca corta l’Italia non ha mai vinto un titolo individuale nei misti e nel dorso. Il nuotatore di Carpi può essere il primo nell'ultima specialità

Lorenzo Mora spunta in autunno. È un fungo, una castagna, una nocciola. Mentre molti nuotatori vanno in letargo, dopo le fatiche dell’estate e in vista degli impegni dell’anno successivo, lui s’accende. È uno specialista della vasca corta. Ha la ricetta della subacquea perfetta e non intende condividerla con nessuno. Chi lo conosce bene sostiene che ormai ha accettato il suo status, e ne sia uscito ancora più forte e consapevole: in vasca lunga il dorso italiano è Thomas Ceccon, campione e primatista del mondo nei 100 metri, in corta il migliore di tutti è lui.