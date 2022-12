La parabola della Germania assomiglia a quella dell'Italia

Povera Germania. Ma non perché è stata eliminata dal Mondiale che voleva sensibilizzare, per quello ancora devo riprendermi dalla sbronza di giovedì sera – e maledetta la loro serietà, se una volta capìto che la Spagna li stava fottendo si fossero fatti battere dalla Costa Rica sarebbe stato bellissimo. Dico povera Germania perché da ieri è già costretta a sorbirsi le lezioni dei giornalisti sportivi su come fare a riprendersi e ripartire (gli stessi che da un decennio danno consigli all’Italia, le volpi): i giovani, l’unione dello spogliatoio, il centravanti, il falso nueve o falsche neun, Flick sì, Flick no.

Durante i miei festeggiamenti ho solo letto che i tedeschi in patria discutono del fatto non essere più i maschioni di una volta. Scrive il Guardian che a Berlino ci si chiede se “in un’epoca di confini porosi e di crescente fluidità delle idee, rimanga qualcosa come un’identità calcistica nazionale. E se sì, qual è la Germania?”. Preferisco tirare fuori una bottiglia di brandy piuttosto che la solita idea dell’occidente rincoglionito, ma se c’è qualcuno che sa farsi le domande esistenziali giuste sono proprio i tedeschi (sorvoliamo sulle risposte, però). Auguri a loro, anche se la parabola tedesca dopo la vittoria ai Mondiali assomiglia orrendamente alla vostra.

