Troppi simboli fanno dimenticare perché si è andati in Qatar. Vero cari tedeschi?

Quando ti preoccupi troppo di recitare la parte di quelli che portano il bene nel mondo, c’è il rischio di dimenticarsi cosa sei andato a fare in Qatar. È il caso della Nazionale tedesca, che insieme all’Inghilterra l’ha menata più di tutti sui gesti simbolici a difesa dei diritti degli omosessuali e non ha fatto che parlare di quello dall’inizio del ritiro. Scesi in campo ieri per la prima partita del loro Mondiale, contro il Giappone, i calciatori tedeschi – che per l’occasione indossavano la maglia dell’Udinese – si sono fatti fotografare con la mano davanti alla bocca per denunciare il bavaglio messo loro da Fifa e Qatar con il divieto di fare indossare a Neuer la fascia da capitano arcobaleno.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE