Pensate agli arabi che vogliono CR7, non agli inglesi che sfottono i gallesi

L’Inghilterra vincerà questo Mondiale, lo dico da mesi, e lo farà nonostante Southgate. Il nostro allenatore con lo sguardo perennemente attonito si è finalmente deciso a schierare Foden e Rashford titolari contro il Galles, e si è vista la differenza rispetto all’obbrobrio di partita contro gli Stati Uniti. Per andare avanti in un Mondiale serve soprattutto culo – voi lo sapete bene – e il fatto che agli ottavi giocheremo contro il Senegal non può che farmi piacere. Dispiace per i sudditi gallesi, in fondo non ho nulla contro di loro, anzi. Da sempre nel calcio non sono in grado di replicare neppure in parte quello che con cuore e orgoglio fanno nel rugby: hanno una Nazionale simpatica, che da troppi anni si regge su quel morto di Bale, non potevano andare da nessuna parte. La bellezza di questa sfida è da sempre la presa per il culo costante tra amici e colleghi inglesi e gallesi, solo che anche su questo siamo riusciti a rompere e a romperci le palle.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE