Le infinite vite di Alireza Beiranvand, illusione iraniana

Alireza Beiranvand ha appena trent’anni ma ha già vissuto un’infinità di vite diverse. È stato pastore, clochard, operaio, lavamacchine, cameriere, spazzino. Eppure lui si è sempre sentito un portiere. Un’identità che per anni ha dovuto nascondere a tutti, soprattutto a suo padre. I suoi genitori sono nomadi, si muovono nella parte occidentale dell’Iran alla ricerca di prati da far brucare alle loro pecore. È un lavoro che rende poco e che in cambio chiede sacrifici enormi. Fino a diventare condanna ineluttabile, destino da tramandare di padre in figlio per generazioni. Per qualche tempo se ne convince anche Alireza. Poi quando il ragazzo compie 12 anni ecco che la famiglia si trasferisce a Sarabias. Ed è qui che inizia la sua guerra di indipendenza. Beiranvand prende ad allenarsi con una squadra locale. Il calcio non è più un passatempo, diventa una passione. Un giorno il portiere si fa male e l’allenatore ha un’intuizione. Chiama quel ragazzone allampanato che giocava in attacco e lo mette fra i pali. Piano piano tutto inizia ad acquistare senso. Alireza ha talento. Al punto che potrebbe sognare una vita diversa.

