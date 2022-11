A noi inglesi non manca nulla per vincere il Mondiale, c'è pure Beckham

Non so se alzeremo la Coppa del mondo alla fine (anzi, lo so), ma se c’è un premio per la Nazionale più cialtrona devo ammettere che dovrà essere consegnato all’Inghilterra. La manfrina dei diritti scoppiata come un missile della contraerea ucraina a pochi giorni dall’inizio del Mondiale ha fatto emergere tra noi inglesi più contraddizioni di un tweet di Riotta sulle fake news. Ci stiamo ridicolizzando a livello globale con un nostro ex capitano, David Beckham, che fa l’ambasciatore del Qatar e apparendo in video al festival giovanile "Generation Amazing” a Doha (figata, eh?) ha detto che la Coppa del Mondo sarà una piattaforma per il progresso, l’inclusività e la tolleranza e paragonato il comitato organizzatore qatariota che sognava di organizzare il Mondiale ai ragazzini che giocano nel cortile di casa sognando di fare i calciatori. Beckham è un tipico caso in cui i soldi fanno straparlare più dell’alcol. Io però mi tengo stretto l’alcol, il mio brandy e la mia bionda: ho bisogno di grandi scorte per sopportare le partite che iniziano e seguire la mia Nazionale, favorita ma non troppo.

