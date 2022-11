Il Mondiale del "mi accontento". Come sopravvivere senza calcio

Cinquantatré giorni senza il calcio che conta, cioè “il nostro”. Con le partite in Qatar per gli italiani inizia un esperimento sociale mai visto, il lockdown del pallone. Ma saremo resilienti. In fondo, ci frega solo della squadra del cuore. Previsioni

Se vi avessero detto soltanto qualche settimana fa, un mesetto o giù di lì, quando ancora l’estate siccitosa sembrava non dover finire mai, e i volenterosi carnefici della lingua già si preparavano a inventare scemenze come le “novembrate”, giusto per avere qualcosa da dire quando sarebbe uscita di moda la Marcia su Roma e non ancora tornati in auge i migranti, che il weekend che va a cominciare sarà il peggiore della stagione, ecco, ve l’avessero detto, avreste risposto: anche sì. E oggi pensereste, sfogliando la timeline: ci avevano visto giusto. Del resto abbiamo appena schivato la terza guerra mondiale in edizione polacca, la Francia ci tratta a pesci in faccia, siamo fastidiosamente diventati otto miliardi di umani e per il Black Friday c’è ancora da aspettare una maledetta settimana.