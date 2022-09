Tutti contro Allegri

Se è vero che la purezza strizza l'occhio agli sconfitti, voglio perdere per sempre, così mi garantisco il paradiso. Ma il paradiso esiste? E la purezza in che cosa consiste? La difficoltà nel rispondere a queste due domande mi allontana dal proposito di perdere, inseguendo una libellula in un prato, cioè facendo nulla di importante, dimenticando certi pensieri fragili. Ma questo non mi appuntamenti di chi viene massacrato in nome del dio pallone, su social e pseudo televisivi, dove peraltro si accende ne si accende un sopra la vecchia ruggine, come se ce fregasse qualcosa dei personali. Massacrato perché perde, trattando la sconfitta come un fatto inaccettabile, una macchia della coscienza, un delitto con spargimento di sangue, un proprio taglio alla gola della povera vittima.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE