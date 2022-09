Quanto sperpero in Premier League

I tanti soldi del campionato inglese cominciano a straboccare, favorendo comportamenti in eccesso che fanno venire in mente la pentola in ebollizione che straborda sotto un coperchio. Potrebbe essere nulla, oppure l’avvisaglia di una brutta china

Anche Sua Maestà non amava gli eccessi, e mi perdonerà se questa penna vola via svelta e irriverente contro il calcio inglese che anche lei amava, tifando Arsenal e West Ham. Vado controcorrente in un momento in cui la Premier sembra essere il Paradiso con la P maiuscola (sei lì Regina?). Tutti a dire che in Inghilterra si gioca meglio, che sono più veloci, gli stadi più belli, i tifosi più contenti, la competizione più equilibrata eccetera eccetera eccetera. Eppure i tanti soldi dei ricavi, più del doppio rispetto alla Serie A, uniti ai capitali esagerati che provengono soprattutto dal mondo arabo e americano, con qualche asiatico e un greco, il proprietario del Nottingham Forest, cominciano a straboccare, favorendo comportamenti in eccesso che fanno venire in mente la pentola in ebollizione che straborda sotto un coperchio. Che sia l’inizio di una brutta china?