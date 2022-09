Il calciomercato esoso della Premier League

I club inglesi ritoccano verso l’alto i record per la spesa estiva, raggiungendo quota 2,24 miliardi di euro. La capolista è il Chelsea, ma nella top 10 d'Europa c'è anche una neopromossa: il Nottingham Forest

Il calcio europeo si riscopre attento ai conti, fatta eccezione per la ricchissima Premier League. I club inglesi ritoccano verso l’alto i record per la spesa sul calciomercato, mentre le squadre degli altri campionati hanno chiuso la sessione estiva praticamente in equilibrio, con il peso della pandemia che ancora si fa sentire sulle disponibilità.