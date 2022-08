Fucili, soldi, stregoni e malocchi. La lite dei fratelli Pogba   

Parigi. Da giorni, il centrocampista della Juventus e della nazionale di calcio francese Paul Pogba è al centro di una storiaccia di estorsioni e stregonerie che ha come protagonisti alcuni dei suoi amici di infanzia di Roissy-en-Brie, banlieue est di Parigi, il fratello maggiore Mathias e indirettamente anche Kylian Mbappé, star del Paris Saint-Germain e dell’Équipe de France, e l’influencer Marc Blata. L’affaire, che avrà ripercussioni sulla preparazione dei Bleues di Didier Deschamps in vista dei Mondiali in Qatar oltre che sul futuro bianconero di Pogba, ha tutta l’aria di essere un feuilleton che durerà per diverse settimane con colpi di scena pressoché quotidiani.

