Mogli, fidanzate, amanti, madri: la calda estate delle wags

C'è molto di più oltre Totti e Ilary. Nella piscina senza onde di questo placido calciomercato dove non succede nulla e se succede è a parametro zero, a sguazzare felici reclamando e ottenendo attenzione sono le donne, regine del gossip

La patinatissima Wanda Nara si eleva a paladina della body positivity e ci fa sapere con un post su Instagram che ha “la cellulite, la ricrescita, l’acne” – mancano nell’elenco la gastrite, l’alito pesante e l’alluce valgo – ma “ama il suo corpo” e perciò invita tutte le ragazze “a mangiare la pizza senza sensi di colpa”. Pazza estate di pizza e di pezzi di storie di calcio declinate al femminile in un pozzo senza fondo dove si sente puzza di bruciato: Wanda ci avverte inoltre che “io sono reale”, hai visto mai che avessimo pensato il contrario a vederla day by day così bombastica, perennemente strizzata in costumini di due taglie in meno, mentre occhieggia con le labbra umettate di sudore dopo una seduta in palestra o ci invita ad avere contezza dello skyline di una spiaggia dorata che si intravede in lontananza, oltre il giunonico profilo delle sue celebri chiappe.

Meglio nudi che male accompagnati: la notizia dell’estate 2022 è che forse Wanda divorzia da Mauro Icardi, il marito-tronista con un grande avvenire da bomber dietro le spalle che nel tempo libero fa il centravanti. Come nella migliore tradizione delle telenovelas che in un tempo vintage intruppavano il palinsesto di Retequattro, c’è pure un’intercettazione telefonica dove Wanda si rivolge a una collaboratrice domestica annunciando il divorzio. La sua voce, forse troppo impostata – ehm, ehm – dice “sono venuta in Argentina perché sto divorziando da Mauro”, seguono smentite dello stesso Icardi, silenzi e ammiccamenti di lei, a uso e consumo dei 13,6 milioni di followers che su Instagram non perdono una puntata del reality sentimental-pallonaro. E dunque ci siamo: nella piscina senza onde di questo placido calciomercato dove non succede nulla e se succede è a parametro zero, a sguazzare felici reclamando e ottenendo attenzione – e titoli nei (tele)giornali e like sui social e servizi nei talk pomeridiani e l’odio posticcio degli haters – sono le donne, mogli e fidanzate, amanti e regine del gossip, twittatrici compulsive, stelline del varietà e mendicanti di luce riflessa, avanti, c’è posto per tutte.

Ricordate? All’abbrivio dell’estate era stata Chiara Zaccagni – compagna di Mattia, centrocampista della Lazio – a regalarci il primo brivido di lussuria, con la “trashata” del secolo, la bizzarra cerimonia con cui annunciava – in uno stadio Olimpico festante, tra coriandoli e singhiozzi di commozione – che “It’s a boy”, sì, urca, è proprio un bambino quello che la coppia aspetta, così recitava il maxischermo mentre i due venivano immortalati a futura memoria con un mini-completino della Lazio con scritto “Zaccagni Junior” e il numero 20. Poi siamo stati travolti dall’Apocalisse all’amatriciana, la fine del Grande Sogno Italiano, Totti e Ilary che si lasciano, volano gli stracci e ci si rivede dal notaio.

Ok, c’è solo un capitano, ma c’è una nuova capitana: Noemi Bocchi, romana, divorziata, due figli, avvistata a bordo di un tender che la sta portando verso uno yacht ormeggiato al largo – Tutto Totti minuto per minuto – mentre nell’aere risuona l’eco “Roma Romaaa Romaaaaa” e sui social rimbalzano come palline le rivelazioni esclusive sulla rottura, sul patto tradito, sulle ville da dividere, sulle vacanze da separati con i figli, sulle intenzioni disattese di salvare il salvabile, anche se – è noto – nessuno si salva da solo. Galeotto fu il padel riportano le cronache, mentre nel panel dell’estate sgomitano due inglesi, lady Rooney e lady Vardy: la guerra delle “Wags” che ha appaltato i tabloid inglesi, una saga di gelosie e tradimenti durata tre anni – e tre milioni di spese legali – con Coleen Rooney che ha accusato Becky Vardy di aver rivelato ai tabloid sue informazioni intime e private, è finita in tribunale per diffamazione e poi – con l’Alta Corte di Londra che ha ribaltato la sentenza di primo grado – è uscita trionfante tra le ali di folla dei fan.

In un altro tinello ecco Shakira divorziare da Piqué, smontando in un colpo solo il teatrino dei dodici anni e dei due figli insieme: di lui vengono resi noti i tradimenti, di lei l’amor ferito e il ritorno – armi e querele in pugno – a Miami. L’estate è la stagione dell’amore, anche quando l’amore evapora in una nuvola di risentimento. Ecco allora Kat Kerkhofs, moglie dell’idolo di Napoli Dries Mertens cui il presidente De Laurentiis ha negato il rinnovo, che posta sui social una foto dove – improvvisata dj bardata con la maglia ufficiale alla consolle – saluta “Napoli, l’amore della mia vita” e fa le valigie per Istanbul, destinazione Galatasaray. E intanto: Martina Colombari filma il marito Billy Costacurta alle prese con un lettino da sole nella spiaggia di Riccione – se avete presente la scena: Fantozzi e Filini mentre montano la tenda in campeggio – Silvia di Vincenzo in abito bianco sposa al Gianicolo Matteo Politano e lady Agustina Lautaro incanta il web esibendo addominali da wrestler. Tutto molto bello, direbbe Pizzul.

Tutto molto chic, invece, quando nel click baiting compare la signora Isabelle De Ketelaere, madre di Charles, talentuoso putto belga dal nome impronunciabile acquistato dal Milan: la “sciura” di Bruges è sbarcata a Milano accanto al figlio, mamma consigliera che si offre ai fotografi manifestando un’antica ritrosia borghese, sorridendo della consapevolezza di aver generato un fenomeno, già impegnata a cercare casa al pargolo, rimboccargli le coperte e pensare al modo di fa fruttare i 2,5 milioni di ingaggio: non è una sòla, di mamma ce n’è una sola. Come sa bene la Juve, visto che mamma Rabiot sta consigliando al pargolo di non andarsene da Torino.