Chi può permettersi Kevin Durant?

È passato più di un mese ormai, e il cul-de-sac creato dalla richiesta di trade di Kevin Durant ancora non sembra vicino a una soluzione. O meglio, a una soluzione che accontenti il suo desiderio di lasciare i Brooklyn Nets. Era il 30 giugno scorso quando la stella ex Thunder e Warriors rendeva nota, con una comunicazione rivolta direttamente al proprietario della franchigia Joe Tsai, la volontà di cambiare aria. Invitando il front office a esplorare il mercato alla ricerca di uno scambio, e suggerendo due destinazioni gradite: Phoenix e Miami. In un secondo incontro con l’owner dei Nets, poi, KD ha esplicitato le proprie motivazioni, ovvero la sfiducia nello staff tecnico e dirigenziale di Brooklyn. Lo ha fatto con un aut aut, come ha riportato Shams Charania (The Athletic): “O me, o Steve Nash e Sean Marks” (l’allenatore e il general manager). Quest’ultimo nell’ultimo mese e mezzo ha intrattenuto conversazioni con i dirigenti di tutta la Lega o quasi, scontrandosi con la difficoltà – l’impossibilità? – di muovere un contratto come quello di Durant. Difficoltà che è diretta conseguenza dell’elevatissimo valore di mercato del giocatore, uno dei talenti più puri dell’Nba (nonostante i 33 anni di età) con ancora quattro stagioni previste dal suo contratto da 193 milioni di dollari.

