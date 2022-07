Nel 2046 celebreremo Lippi come Bearzot?

Nel 2046 che estate sarà? Difficile dirlo, non ho che vaghe risposte e tutte appartenenti al futile. Tipo: penso che mangeremo ancora tanto gelato e che faremo il bagno al mare. Ma sia sulla prima che sulla seconda non sono così sicuro. Potrebbe essere che per quella data le mucche non producano più il latte e che il mare si sia ritirato in montagna per colpa del surriscaldamento globale. L’altra domanda che mi pongo è: celebreremo il Mondiale vinto in Germania nel 2006 così come abbiamo ricordato quello conquistato in Spagna nel 1982? La risposta in questo caso è perentoria e senza la minima incertezza, ed è no. Nel 2046, non ci faremo cullare dai ricordi come accaduto in questi giorni. Non ci faremo prendere la gola da un groppo grande come una mela, al pensiero della tripletta di Paolo Rossi al Brasile. Non è una questione anagrafica di chi scrive queste righe strampalate e stanche (nell’82 avevo 18 anni e tutto era affascinante, anche un fico secco), ma un pensiero da ricondurre alla bellezza, semplicemente a quella. Che cos’è la bellezza se non un’idea, un’illusione?

