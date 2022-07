Il Mondiale dell'82 fa parte di un inconscio collettivo. C'eravamo tutti

"T’è fat me Pertini! Ta s’ricòrdat Pertini in s’l’aereo?”. Ogni volta che a scopone sbagliavo a buttare una carta, mio nonno se ne usciva con questa frase. Faceva riferimento all’errore del presidente – ammesso solo in seguito in un telegramma personale inviato a Dino Zoff – durante la celeberrima partita a carte che vide l’inusuale coppia sfidare Causio e Bearzot sull’aereo che riportava in Italia la Nazionale italiana con la Coppa del mondo.

