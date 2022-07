La solitudine di Paulo Dybala

La scorsa settimana, all’imbarco di un volo low-cost tempestato di limitazioni sui bagagli che obbligano i passeggeri a viaggiare leggerissimi, mi è venuto in mente Paulo Dybala. Alla fine della stagione 2019-2020 era stato incoronato Mvp della Serie A e sembrava uno dei pochi attaccanti capaci di un dialogo tecnico con Cristiano Ronaldo; due estati dopo è il simbolo del superfluo, qualcosa che non è più necessario portare a bordo, forse nemmeno consigliato, qualunque sia la destinazione. Al momento pare che comunque prima o poi all’Inter ci finirà, anche se si sta allenando da solo a Miami e le cronache lo raccontano stanco, rassegnato ad accettare le nuove condizioni di Marotta pur di concludere al più presto quest’estate da single. Lo stesso Marotta, d’altra parte, quattro giorni fa si è riferito alla situazione in termini non certo esaltanti: “Rappresentava un’opportunità, ma ora in attacco siamo a posto”. Trovata (forse) la quadra sull’ingaggio, Dybala arriverà (forse) all’Inter non prima della cessione di almeno uno tra Dzeko, Sanchez e Correa.

