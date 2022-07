Paltrinieri, così si diventa un ironman

SuperGreg non ha mai cambiato un aspetto del suo carattere, forse il più importante. Pur essendolo, non si è mai sentito un fenomeno, cioè la sua fenomenologia la manifesta solo in acqua, nelle gare

Ma. Il segreto di Gregorio Paltrineri è il cambiamento, quel ”ma” messo anche dopo il posto delle fragole. Sì, perché nello sport, e nella vita in genere, si fa fatica a cambiare, specialmente se si sta bene; è impegnativo lasciare il noto per l’ignoto, il solido per l’instabile. Greg l’ironman del nuoto italiano, il ragazzo delle due acque, piscina e lago, quattro medaglie ai Mondiali di Budapest, tra Duna Arena e Lupa Lake, oro nei 1.500 e nella 10 chilometri, argento nella 5 chilometri e bronzo nella staffetta 4x1,5 chilometri, cresciuto figlio unico a Carpi con tortellini/lasagne di mamma Lorena, che ai Mondiali di Budapest ha percorso 21,100 km, come una mezza maratona, non ha paura di cambiare, di rimettersi in discussione, di sistemare quel “ma” in mezzo al discorso della sua vita, personale e sportiva.